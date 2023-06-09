Українські військові ефектно знищили 'Солнцепьок' на Запоріжжі (відео)

Українські військові активно нищать техніку російських окупантів у Запорізькій області. Зокрема, Сили оборони ліквідували важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок".

Про це повідомляє DeepState у Telegram. Було також опубліковано координати місця, де наші захисники завдали втрат ворогу.

"Сьогодні близько обіду підрозділ Immaterium за підтримки 108 ОБрТрО та інших суміжних підрозділів знищив ворожий ТОС-1А", – йдеться у повідомленні.

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Знищення "Солнцепьока" відбулося між селами Вербове та Роботине Запорізької області.

Відео дня

На відео можна побачити, як українські військові завдали влучного удару по вогнеметній системі окупантів, через що та загорілася та вибухнула. Дим з цього місця було видно здалеку.

Раніше 3-я штурмова бригада повідомила, що на Бахмутському напрямку було розбито підрозділ 57-ї бригади рф та загони російських бойовиків зі "Шторм z". Ворог втратив близько 30 бойовиків, небоєздатними стали чотири десятки росіян. Також було знищено російські склади з боєкомплектами, танки ворога і його артилерію.

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