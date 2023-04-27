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Война в Украине

Украинские военные эффектно уничтожили вражескую БМП на Бахмутском направлении (видео)

Максим Карпенко

Украинские военные эффектно уничтожили вражескую БМП на Бахмутском направлении (видео)

Украинские военные героически держат оборону на разных участках фронта, однако одним из самых горячих направлений сейчас является Бахмутское. В частности, там защитники Украины обнаружили и уничтожили БМП оккупантов.

Ликвидацией военной техники врага занимались бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады. Об этом сообщили на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Минус БМП врага, сотрудничаем с аэроразведкой 56 ОМПБр. Бахмутское направление! Освобождение нашей земли – цель, над которой работаем каждый день", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили расположение БМП россиян. На следующих кадрах видно, как артиллеристы нанесли удар по технике.

В результате БМП оккупантов загорелась. Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщают из соображений безопасности.

На днях украинские военные из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ликвидировали две единицы вражеской техники.

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Война в Украине