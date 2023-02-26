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Война в Украине

Украинские военные из минометов уничтожили пехоту врага на Донбассе (видео)

Максим Карпенко

Украинские военные из минометов уничтожили пехоту врага на Донбассе (видео)

Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины из минометов уничтожили вражескую пехоту в Донецкой области. Российские военные пытались атаковать позиции наших защитников.

Ликвидацией оккупантов занимались бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского вместе с "птичками" 503-го отдельного батальона морпехов. Видео опубликовали на странице 36-й ОМБр в Facebook.

"Минометный расчет 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вместе с "птичками" 503 Отдельный батальон морской пехоты удачно отработал по рашистам в Донецкой области", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оккупанты передвигаются с оружием в сторону украинских позиций, чтобы штурмовать их. Российские военные пытаются прятаться за деревьями.

На следующих кадрах видно, как наши бойцы наносят меткие удары с минометов, получив информацию о местоположении врага от операторов дронов.

"Дневной 120-мм адский пыл морпехи закрепили контрольным ночным, отправляя российскую пехоту на концерт Кобзона", – добавили украинские военные.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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Война в Украине