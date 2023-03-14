Украинские военные мастерски 'порвали на куски' два Т-72Б оккупантов (видео)

Украинские военные умело уничтожили два российских танка Т-72Б. Для этого, возможно, были использованы ПТРК Javelin.

Ликвидацией вражеской техники занимались бойцы 11-го батальона "Киевская Русь". Об этом сообщили на странице 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка в Facebook.

"Доезжаем… Уничтожаем вражескую технику со всем, что внутри. Эффективная и эффектная работа бойцов 11 батальона "Киевская Русь". Продолжение следует", – говорится в сообщении.

Читайте также: У Бахмута бойцы ВСУ разгромили позиции врага и сняли, как оккупант обворовывал своих павших собратьев

На видео можно увидеть, как вражеский танк с оккупантами внутри едет, а уже в следующее мгновение разлетается на куски. На следующих кадрах показана другая военная техника горящих россиян.

Танк продолжает движение, вероятно, по инерции, но пожар от попадания становится все сильнее.

Точные потери оккупантов, время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, несколько ранее в сети показали, как украинские артиллеристы отработали по блиндажам оккупантов под Бахмутом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !