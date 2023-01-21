Украинские военные показали, как дистанционно разминируют Харьковщину словацкой машиной Bozena-5 (видео)

Украинские военные продолжают разминирование освобожденных из-под российской оккупации территорий, в частности Харьковской области. Для этого бойцы привлекают машины словацкого производства "Bozena-5".

Такой системой можно управлять дистанционно с расстояния до 5000 метров. Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

"Только в течение трех недель, благодаря слаженной работе расчета данного образца инженерного вооружения, возобновлено электроснабжение более 8,5 тысячи потребителей, в частности, населенных пунктов Циркуны, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Борщева, Слобожанское и Липке Харьковской области", – говорится в сообщении.

"Bozena-5" предназначена для разминирования участков, загрязненных взрывоопасными предметами. Речь идет о предметах с содержанием взрывчатых веществ, эквивалентных 9 кг тротила.

Скорость словацкой машины составляет до 9 км/ч.

Заметим, по предварительным данным, в результате полномасштабного российского вторжения было заминировано примерно 30% территории Украины, или около 180 тысяч кв.км. На полное разминирование Украины уйдет от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее ВСУ показали как из дрона уничтожают противотанковые мины, которые оккупанты возят на броне.

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