Украинские военные показали уничтожение 'вагнеровцев' вблизи Соледара (видео)

Украинские военные уничтожили штурмовую группу ППК "Вагнер". Ликвидация оккупантов произошла при попытке врага зайти в промзону Соледара на Донетчине.

Видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на канале в Telegram. По его данным, речь идет о событии 3 января 2023 года.

Отмечается, что момент уничтожения оккупантов заснимали аэроразведчики тактической группы "Карпаты".

На видео можно увидеть группу "вагнеровцев", которые прячутся за бетонными заграждениями вблизи промзоны Соледара. Украинские военные, вычислив врага, наносят по тому месту несколько точных ударов.

После этого аэроразведка фиксирует трупы оккупантов. Точное количество ликвидированных "вагнеровцев" не сообщается.

Заметим, Соледар расположен в 10 км севернее Бахмута, который россияне штурмуют неустанно не один месяц. Часть боевых действий происходит на подъездах к тоннелям соляных шахт, общая протяженность которых в этом районе составляет 200 км.

Напомним, ранее военный с позывным "Киевлянин" рассказал о ситуации на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском. По его словам, враг бросает новые силы на захват Соледара и Бахмута.

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