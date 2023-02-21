Украинские военные показали уничтожение вражеской БМП двумя выстрелами (видео)

Украинские военные уничтожили боевую машину пехоты россиян. Для этого нашим защитникам понадобились два ракетных удара.

Ликвидацией вражеской техники занимались бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Видео опубликовано на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

По предварительным данным, первый выстрел был произведен из ПТРК, второй – из переносного противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin.

На видео можно увидеть, как в российскую БМП поначалу попадает одна ракета. От взрыва находившиеся рядом оккупанты начинают убегать прочь.

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Виден также один россиянин, который, очевидно, находился совсем близко к БМП. Он делает несколько быстрых шагов в сторону военной техники, но затем падает на землю.

На следующих кадрах показан второй удар, от которого у БМП улетают части, она дымится.

Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из батальона К-2 ликвидировали военную технику россиян из дрона-камикадзе.

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