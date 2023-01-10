Украинские военные показали уничтоженный ЗРПК "Панцирь-С1" оккупантов в Херсонской области (фото)
Украинские военные ликвидировали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Уничтожение вражеской техники произошло в Херсонской области.
Наши защитники поделились фотографиями ликвидированной установки. Об этом сообщили на канале Управления стратегическими коммуникациями ВСУ в Telegram.
На фотографиях хорошо виден боекомплект из 30 мм снарядов и остатки от ракет 9М335 (вторая кинетическая степень).
Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.
Характеристики ЗРПК "Панцирь-С1"
Универсальный зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1" предназначен для противовоздушной обороны важнейших малоразмерных и точечных военных и промышленных объектов, частей и соединений сухопутных войск, а также для усиления группировок ПВО.
Разработано тульским ГУП "Конструкторское бюро приборостроения". Комплекс создан в 1994 году.
В состав боевых средств комплекса входят:
- боевая машина (до 6 БМ в батарее);
- зенитная управляемая ракета;
- 30-мм выстрел;
- транспортно-зарядная машина (одна машина на 2 БМ)
Характеристики:
- масса комплекса – до 30000 кг;
- время развертывания – менее 5 мин;
- дальность поражения – 0,2-20 км;
- высота поражения – 0-15 км;
- боекомплект – ЗРК/30-мм снаряды – 8-12/1400 штук;
- экспортная стоимость – 14-15 миллионов долларов.
Напомним, что украинские военные из 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины рассказали, как отразили позицию российских оккупантов. Ликвидация врага происходила вблизи Бахмута Донецкой области.
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