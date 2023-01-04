Украинские воины показали видео, как ночью выслеживают и точно уничтожают врага

Бойцы Вооруженных Сил Украины стоят на страже круглосуточно. Наши защитники охотятся за российскими интервентами не только днем, но и ночью.

Так, 10 отдельная горно-штурмовая бригада и бойцы из 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины на днях устроили ночную "охоту" на интервентов, которые "заблудились" среди украинских территорий. Аэроразведчики выследили врагов, а артиллеристы с завидной точностью их уничтожили.

"Говорят, ночью мы не видим ничего. Ошибка. Видим и уничтожаем. Никто не останется без новогодних подарков", — прокомментировали видео "ночной охоты" бойцы 10 ОГШБ.

Ранее UAportal показал работу РСЗО "Град" в яркой замедленной съемке. Увлекательные кадры.

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