Українські воїни показали відео, як вночі вистежують та влучно знищують ворога

Бійці Збройних Сил України стоять на сторожі цілодобово. Наші захисники полюють на російських інтервентів не лише вдень, а й вночі.

Так, 10 окрема гірсько-штурмова бригада та бійці з 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України днями влаштували нічне "полювання" на інтервентів, що "заблукали" посеред українських територій. Аеророзвідники вистежили ворогів, а артилеристи влучно їх знищили.

Відео дня

"Кажуть, у ночі ми не бачимо нічого. Помилка. Бачимо та знищуємо. Ніхто не залишиться без новорічних подарунків", – прокоментували відео "нічного полювання" бійці 10 ОГШБ.

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