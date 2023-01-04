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Війна в Україні

Українські воїни показали відео, як вночі вистежують та влучно знищують ворога

Билім Олена

Українські воїни показали відео, як вночі вистежують та влучно знищують ворога

Бійці Збройних Сил України стоять на сторожі цілодобово. Наші захисники полюють на російських інтервентів не лише вдень, а й вночі.

Так, 10 окрема гірсько-штурмова бригада та бійці з 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України днями влаштували нічне "полювання" на інтервентів, що "заблукали" посеред українських територій. Аеророзвідники вистежили ворогів, а артилеристи влучно їх знищили.

"Кажуть, у ночі ми не бачимо нічого. Помилка. Бачимо та знищуємо. Ніхто не залишиться без новорічних подарунків", – прокоментували відео "нічного полювання" бійці 10 ОГШБ.

Раніше UAportal показав роботу РСЗВ "Град" в яскравій уповільненій зйомці. Захоплюючі кадри.

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