Украинские войска уничтожили танк оккупантов с экипажем в Донецкой области (видео)

Украинские десантники уничтожили танк россиян вместе с экипажем. Ликвидация врагов прошла в Донецкой области.

Для уничтожения танка было использовано высокоточное оружие. Об этом сообщили на канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Никаких шансов выжить десантники танкистам противника не оставили. Этот бой состоялся в Донецкой области, где уже много месяцев подряд николаевские маруновские береты успешно сдерживают наступление превосходящих сил противника", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские военные наносят точные удары по вражеской технике. Точное время и место уничтожения российского танка не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы 103-й бригады Сил терробороны ВСУ уничтожили вражеский танк. Россияне пытались спрятать военную технику в лесополосе и оттуда вели огонь по украинским позициям.

Ранее воины ССО показали, как совместно с артиллеристами в районе Соледара отправили в ад более 100 оккупантов.

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