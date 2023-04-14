Украинские защитники показали уличные бои в Бахмуте: стрельба не утихает (видео)

В Бахмуте Донецкой области украинские военные продолжают героически сдерживать нашествие оккупантов. В частности, защитникам Украины приходится вступать в уличные бои, а стрельба не утихает.

Среди защитников Бахмута – бойцы 1-го механизированного батальона Третьей штурмовой бригады. Видео уличного боя опубликовали на официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины.

"Уличные бои в Бахмуте. Работа бойцов 1-го механизированного бата Третьей штурмовой бригады", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть последствия российской вооруженной агрессии – разрушенные дома. Также на кадрах показано передвижение украинских военных, которые проходят под постоянными обстрелами.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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