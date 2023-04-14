Українські захисники показали вуличні бої у Бахмуті: стрілянина не вщухає (відео)

У Бахмуті на Донеччині українські військові продовжують героїчно стримувати навалу окупантів. Зокрема, захисникам України доводиться вступати у вуличні бої, а стрілянина не вщухає.

Серед захисників Бахмуту – бійці 1-го механізованого батальйону Третьої штурмової бригади. Відео вуличного бою опублікували на офіційному Telegram-каналі Сухопутних військ ЗС України.

"Вуличні бої у Бахмуті. Робота бійців 1-го механізованого бату Третьої штурмової бригади", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Бійці зі 112-ї показали знищення ворожої САУ "Нона-С" біля Бахмута

На відео можна побачити наслідки російської збройної агресії – зруйновані будинки. Також на кадрах показане пересування українських військових, які відбуваються під постійними обстрілами.

Відео дня

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!