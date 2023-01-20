Украинских беженцев в Литве предупредили о новой мошеннической схеме

Украинских беженцев от войны, нашедших убежище в Литве, предупредили о новой мошеннической схеме. Интернет-преступники пытаются собирать личные данные украинцев.

Для этого мошенники выдают себя за Департамент миграции и собирают данные под предлогом мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента миграции Литвы.

Отмечается, что преступники призывают украинцев заполнить анкетные данные, указав личную информацию и отправить их на фейковый электронный адрес.

"В электронном письме, разосланном разным адресатам, говорится, что при сотрудничестве правительств Литвы и Украины Департамент миграции проводит поиск украинских военных беженцев в Литве, и это мероприятие якобы связано с прохождением военной службы", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что не формируют анкеты и не занимаются поиском украинцев в связи с прохождением военной службы.

"Проигнорируйте это письмо, это дезинформация. Оно не было отправлено ни Миграционной службой, ни посольством Украины", – призвали в департаменте.

В частности, украинцам советуют сообщать об анкетах по телефону общей помощи 112.

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