Українських біженців у Литві попередили про нову шахрайську схему

Українських біженців від війни, які знайшли прихисток у Литві, попередили про нову шахрайську схему. Інтернет-злочинці намагаються збирати особисті дані українців.

Для цього шахраї видають себе за Департамент міграції та збирають дані начебто під приводом мобілізації. Про це повідомили у пресслужбі Департаменту міграції Литви.

Зазначається, що злочинці закликають українців заповнити анкетні дані, вказавши особисту інформацію, та надіслати їх на фейкову електронну адресу.

"В електронному листі, розісланому різним адресатам, йдеться, що за співпраці урядів Литви та України Департамент міграції проводить пошук українських військових біженців у Литві, і цей захід нібито пов'язаний із проходженням військової служби", – йдеться у повідомленні.

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У відомстві наголосили, що не формують анкети та не займаються пошуком українців у зв'язку з проходженням військової служби.

"Проігноруйте цей лист, це дезінформація. Він не був відправлений ні Міграційною службою, ні посольством України", – закликали у департаменті.

Зокрема, українцям радять повідомляти про анкети за телефоном загальної допомоги 112.

Раніше ми писали про те, як шахраї обманюють українців, обіцяючи соціальні виплати. Як не потрапити на обман читайте у нашому матеріалі.

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