Украинских беженцев в Литве предупредили о новой мошеннической схеме
Украинских беженцев от войны, нашедших убежище в Литве, предупредили о новой мошеннической схеме. Интернет-преступники пытаются собирать личные данные украинцев.
Для этого мошенники выдают себя за Департамент миграции и собирают данные под предлогом мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента миграции Литвы.
Отмечается, что преступники призывают украинцев заполнить анкетные данные, указав личную информацию и отправить их на фейковый электронный адрес.
"В электронном письме, разосланном разным адресатам, говорится, что при сотрудничестве правительств Литвы и Украины Департамент миграции проводит поиск украинских военных беженцев в Литве, и это мероприятие якобы связано с прохождением военной службы", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что не формируют анкеты и не занимаются поиском украинцев в связи с прохождением военной службы.
"Проигнорируйте это письмо, это дезинформация. Оно не было отправлено ни Миграционной службой, ни посольством Украины", – призвали в департаменте.
В частности, украинцам советуют сообщать об анкетах по телефону общей помощи 112.
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