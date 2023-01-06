Украинский пилот с позывным "Викинг" показал видео, как "насыпал" оккупантам НУРСов
Украинский пилот с позывным "Викингом" наглядно продемонстрировал свою работу на боевых задачах и выложил видео в свой TikTok. В этот раз он атаковал враждебные позиции НУРСами.
НУРС – это неуправляемый реактивный снаряд класса "земля – земля". Ракеты оснащены двигателем, боевой частью с взрывателем и аэродинамическим стабилизатором. Такие снаряды используются обычно в стратегических целях.
Еще одно видео своей работы он выложил в Инстаграмме:
Пилот "Викинг" управляет вертолетом Ми-24. Это вертолет еще советских времен, специально разработанный для обеспечения огневой поддержки сухопутных войск. "Крокодилы" находятся на вооружении разных стран постсоветского пространства, в том числе и Украины.
Напомним, что украинские военные из 18-й отдельной бригады армейской авиации показали, как наносят удары по оккупантам. Защитники Украины поделились кадрами своей работы с вертолетов Ми-24.
Также в сети показали впечатляющее видео полета украинского вертолета над украинской землей. В частности, пилот зафиксировал на камеру запуск ракет.
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