Украинцам будет приходить новая платежка за газ: что известно

В Украине ряд граждан скоро получат платежи за газ в новом формате. В частности, счета за газ и распределение голубого топлива в бумажном формате будут приходить одной квитанцией.

Однако такие изменения будут касаться не всех населенных пунктов. Об этом сообщает "Газправда".

"Обновленные платежки поступят уже в апреле. Пока - только клиентам Кропивницкого филиала "ГАЗСЕТИ", "Днепрогаза", "Харьковгаза", "Харьковгоргаза", "Криворожгаза" и "Донецкоблгаза"", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные по вариантам передачи показаний и оплаты будут собраны в одной квитанции. Таким образом, платежки для потребителей указанных гор- и облгазов за март уже будут "объединенными".

В то же время, электронные квитанции будут поступать абонентам без изменений. Такие платежки можно получить в личном офисе my.gas.ua.

Напомним, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, стоит ли украинцам ожидать подорожание тарифов на электроэнергию в 2023 году.

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