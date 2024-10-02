Украинцам будут вручать новый формат повесток: документ будет содержать QR-код

Министерство обороны Украины введет инновационные изменения в систему мобилизации. Согласно новому порядку, все повестки будут содержать QR-коды.

Это позволит военнообязанным мгновенно проверить их подлинность и получить подробную информацию о документе. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU.

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Чиновница отметила, что эта технология уже проходит тестирование и в ближайшее время будет официально введена.

Предполагается, что QR-код на повестке позволит быстро проверить его действие с помощью мобильного приложения "Резерв+". В приложении появится возможность сканирования кода, который предоставит доступ к информации о документе. Среди сведений будут дата, номер повестки, название территориального центра комплектования (ТЦК), издавшего документ, и фамилию чиновника, подписавшего повестку.

Кроме того, через QR-код можно будет узнать назначение повестки: речь идет об уточнении данных, направлении на военно-врачебную комиссию (ВЛК) или о так называемой "боевой" повестке для мобилизации. Такая система поможет оперативно получать все необходимые детали и свести к минимуму возможные ошибки.

Предлагаем узнать, как военнообязанному продлить отсрочку от мобилизации и как часто это нужно делать.

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