Украинцам будут выплачивать по 10800 грн на каждого: кто получит помощь

Украинцы могут получить денежную помощь в размере 10 800 грн. на каждого члена семьи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Выплаты производятся из расчета по 3600 грн на человека ежемесячно в течение трех месяцев.

Помощь могут получить лица, подпадающие под определенные категории уязвимых групп. В частности, это внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома из-за войны не позднее чем за 6 месяцев до подачи заявки, сообщает УВКБ ООН в партнерстве с БФ "Право на защиту" в Сумской области.

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К приоритетным категориям относятся семьи, где есть только один из родителей с детьми, пожилые люди, а также семьи, где есть люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Кроме того, помощь могут получить украинцы, вернувшиеся из-за границы или из других областей Украины после вынужденного перемещения через военные действия. В этих случаях критерии получения помощи аналогичны: наличие одного из родителей с детьми, пожилых или лиц с особыми потребностями.

Зарегистрироваться на получение помощи можно через мобильные группы, которые будут работать в Сумской области с 16 по 20 сентября 2024 года. Например, в городе Ахтырка прием заявок будет осуществляться 16 сентября по предварительной записи, а в городе Ромны - 17 сентября за живой очередью (детали по этой ссылке).

В ОКС ООН подчеркивают, что регистрация на программу происходит по адресам в определенные дни. Обратиться за консультацией можно по телефону в Сумах по номеру 063 182 68 38 в рабочие дни.

Эта программа помощи направлена на поддержку уязвимых слоев населения, пострадавших в результате войны, и целью облегчить их финансовое состояние.

Напомним, ранее UAportal писал, что некоторые пенсионеры также могут получить выплаты от ООН.

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