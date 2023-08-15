Украинцам объяснили, как можно выйти на пенсию по возрасту, если не хватает стажа

Многие украинцы, достигшие пенсионного возраста – 60 лет, не имеют достаточно стажа для оформления выплат. В этом случае есть несколько вариантов того, что можно сделать.

В частности, можно подождать до достижения 63 лет и оформили пенсию, если стажа будет хватать. В Пенсионном фонде раскрыли главные детали.

Если же в 60-летнем возрасте необходимый страховой стаж не приобретен, то право на пенсию возникнет при достижении более позднего возраста. Впрочем, можно также получить недостающий стаж.

Читайте также: Кто из украинцев может получить 800 грн надбавки к пенсии

Кроме этого можно "докупить стаж". Речь идет о заключении договора на добровольную уплату взносов.

В зависимости от количества недостающего стажа нужно будет уплачивать страховые взносы. Стоимость взносов должна составлять более 1474 грн/мес.

Напомним, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !