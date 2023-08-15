Українцям пояснили, як можна вийти на пенсію за віком, якщо не вистачає стажу

Чимало українців, які сягають пенсійного віку – 60 років, не мають достатньо стажу для оформлення виплат. У такому випадку є декілька варіантів того, що можна зробити.

Зокрема, можна почекати до досягнення 63 років та оформили пенсію, якщо стажу вистачатиме. У Пенсійному фонді розкрили головні деталі.

Якщо ж у 60-річному віці необхідний страховий стаж не придбано, то право на пенсію виникне при досягненні пізнішого віку. Втім, можна також отримати стаж, якого не вистачає.

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Окрім цього можна "докупити стаж". Йдеться про укладення договору на добровільну сплату внесків.

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Залежно від кількості стажу, якого не вистачає, потрібно буде сплачувати страхові внески. Вартість внесків має бути понад 1474 грн/міс.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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