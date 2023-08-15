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Украинцам объяснили, как можно выйти на пенсию по возрасту, если не хватает стажа

Анастасия Крыщук

Украинцам объяснили, как можно выйти на пенсию по возрасту, если не хватает стажа

Многие украинцы, достигшие пенсионного возраста – 60 лет, не имеют достаточно стажа для оформления выплат. В этом случае есть несколько вариантов того, что можно сделать.

В частности, можно подождать до достижения 63 лет и оформили пенсию, если стажа будет хватать. В Пенсионном фонде раскрыли главные детали.

Если же в 60-летнем возрасте необходимый страховой стаж не приобретен, то право на пенсию возникнет при достижении более позднего возраста. Впрочем, можно также получить недостающий стаж.

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Кроме этого можно "докупить стаж". Речь идет о заключении договора на добровольную уплату взносов.

В зависимости от количества недостающего стажа нужно будет уплачивать страховые взносы. Стоимость взносов должна составлять более 1474 грн/мес.

Напомним, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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Экономика