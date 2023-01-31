Украинцам объяснили, как самостоятельно рассчитать, будет ли назначена субсидия

Украинцам объяснили, как самостоятельно рассчитать, имеют ли они право на субсидию. Кроме этого можно самостоятельно определить сумму пособия на оплату коммуналки.

В частности, для получения субсидии на коммуналку нужно иметь плату за услуги больше, чем определенная сумма. Об этом пишет "На пенсии".

Отмечается, что коммуналку могут оформить домохозяйства, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальных нормативов больше определенного для них обязательного платежа.

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Для расчета обязательного платежа сначала необходимо определить среднемесячный доход домохозяйства одного члена семьи. Полученный показатель следует разделить на размер прожиточного минимума, который с 1 января 2023 года составляет 2589 грн.

Полученное значение следует разделить на 2 и умножить на 15%. Результатом этих действий будет процент среднемесячного совокупного дохода.

После этого можно рассчитать размер обязательного платежа. Обязательный процент следует умножить на среднемесячный доход домохозяйства.

Напомним, льготы на оплату коммуналки теперь будут выплачиваться только в денежной форме, а получавшим в безналичной форме выплаты перечислят через отделения Укрпочты или банка.

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