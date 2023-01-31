Українцям пояснили, як самостійно розрахувати, чи буде назначена субсидія

Українцям пояснили, як самостійно розрахувати, чи мають вони право на субсидію. Окрім цього можна також самостійно визначити суму допомоги на оплату комуналки.

Зокрема, для отримання субсидії на комуналку потрібно мати плату за послуги більшу, аніж певна сума. Про це пише "На пенсії".

Зазначається, що комуналку можуть оформити домогосподарства, у яких плата за житлово-комунальні послуги в межах соціальних нормативів більша за певний для них обов’язковий платіж.

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Для розрахунку обов'язкового платежу спочатку потрібно визначити середньомісячний дохід домогосподарства одного члена сім’ї. Отриманий показник потрібно розділити на розмір прожиткового мінімуму, який з 1 січня 2023 року становить 2589 грн.

Отримане значення потрібно поділити на 2 та помножити на 15%. Результатом цих дій буде відсоток середньомісячного сукупного доходу.

Після цього можна розрахувати розмір обов’язкового платежу. Обов’язковий відсоток потрібно помножити на середньомісячний дохід домогосподарства.

Нагадаємо, пільги на оплату комуналки відтепер виплачуватимуться тільки у грошовій формі, а тим, хто отримував у безготівковій формі, виплати перерахують через відділення Укрпошти або банку.

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