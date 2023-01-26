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Общество

Украинцам объяснили, почему приходят большие платежки за свет, когда электроэнергии почти нет

Анастасия Крыщук

Украинцам объяснили, почему приходят большие платежки за свет, когда электроэнергии почти нет

Украинцы жалуются на немалые суммы в платежках за потребленную электроэнергию, тогда как света практически нет из-за графиков отключений. Замглавы КГГА Петр Пантелеев объяснил, почему так происходит.

По его словам, большая сумма в платежке может возникнуть при разных обстоятельствах. Об этом Пантелеев сказал в интервью ТСН.

Он указал, что чаще всего это происходит из-за несвоевременной подачи показателей счетчиков. Также большие суммы могут начисляться, если счетчиков совсем нет.

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"Иногда возникают спорные вопросы, связанные с начислениями за холодную и горячую воду. В большинстве случаев причинами является несвоевременная передача показаний счетчиков или отсутствие передачи показателей вообще. Разные обстоятельства на это влияют – кто-то забыл, кто-то не мог это сделать из-за отъезда из города", – отметил Пантелеев.

В случае когда показатели счетчика не предоставляются, в платежку указывают средневзвешенные показатели потребления услуги. По словам заместителя, необходимо предоставить актуальные показатели счетчика, чтобы произвести проверку данных и перерасчет.

"Отмечу, что передавать показатели нужно даже в случае, если вы употребили ноль", – добавил Пантелеев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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