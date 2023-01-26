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Суспільство

Українцям пояснили, чому приходять великі платіжки за світло, коли електроенергії майже немає

Анастасія Крищук

Українцям пояснили, чому приходять великі платіжки за світло, коли електроенергії майже немає

Українці скаржиться на чималі суми у платіжках за спожиту електроенергію, тоді як світла практично немає через графіки відключень. Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв пояснив, чому так відбувається.

За його словами, велика сума у платіжці може виникнути за різних обставин. Про це Пантелєєв сказав у інтерв'ю ТСН.

Він вказав, що найчастіше це стається через невчасну подачу показників лічильників. Також великі суми можуть нараховувати, якщо лічильників зовсім немає.

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"Іноді виникають спірні питання, пов’язані з нарахуваннями за холодну та гарячу воду. У більшості випадків причинами є невчасна передача показань лічильників або відсутність передачі показників узагалі. Різні обставини на це впливають – хтось забув, хтось не мав змоги це зробити через від’їзд з міста", – зазначив Пантелєєв.

У випадку, коли показники лічильника не надаються, у платіжку вказують середньозважені показники споживання послуги. За словами заступника, необхідно надати актуальні показники лічильника, щоб провести перевірку даних та перерахунок.

"Зазначу, що передавати показники треба навіть у випадку, якщо ви спожили нуль", – додав Пантелєєв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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Суспільство