Украинцам объяснили, почему приходят большие платежки за свет, когда электроэнергии почти нет

Украинцы жалуются на немалые суммы в платежках за потребленную электроэнергию, тогда как света практически нет из-за графиков отключений. Замглавы КГГА Петр Пантелеев объяснил, почему так происходит.

По его словам, большая сумма в платежке может возникнуть при разных обстоятельствах. Об этом Пантелеев сказал в интервью ТСН.

Он указал, что чаще всего это происходит из-за несвоевременной подачи показателей счетчиков. Также большие суммы могут начисляться, если счетчиков совсем нет.

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"Иногда возникают спорные вопросы, связанные с начислениями за холодную и горячую воду. В большинстве случаев причинами является несвоевременная передача показаний счетчиков или отсутствие передачи показателей вообще. Разные обстоятельства на это влияют – кто-то забыл, кто-то не мог это сделать из-за отъезда из города", – отметил Пантелеев.

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В случае когда показатели счетчика не предоставляются, в платежку указывают средневзвешенные показатели потребления услуги. По словам заместителя, необходимо предоставить актуальные показатели счетчика, чтобы произвести проверку данных и перерасчет.

"Отмечу, что передавать показатели нужно даже в случае, если вы употребили ноль", – добавил Пантелеев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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