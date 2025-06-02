Украинцам пересчитают пенсии: названы новые суммы и ключевые требования

В 2025 году в Украине минимальная пенсия для граждан в возрасте от 65 лет, которые имеют полный трудовой стаж, составит 3200 грн. Уже в 2026 году эта выплата вырастет до 3475,2 грн.

Об этом сообщает OBOZ.UA. Согласно действующему законодательству, украинцы, достигшие 65-летнего возраста и имеющие необходимый стаж (не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), имеют право на пенсию не ниже 40% от размера минимальной заработной платы. Сейчас это равно 3200 грн – именно 40% от минималки в 8000 грн.

Как указано в документе, разосланном Министерством финансов в финансовые департаменты, в проекте государственного бюджета на следующий год предусмотрено установление минимальной заработной платы на уровне 8688 грн. Следовательно, 40% этой суммы составят 3475,2 грн – именно столько будет составлять минимальная пенсия для лиц в возрасте от 65 лет с полным стажем.

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Согласно бюджетной декларации и прогнозам Минфина, в 2027 году минимальная зарплата достигнет 9734 грн, а в 2028 году – уже 10 059 грн. Это автоматически повлечет увеличение размера гарантированных пенсий для граждан, достигших 65-летнего возраста и отвечающих требованиям по трудовому стажу:

с 2027-го – 3 749,6 грн;

с 2028-го – 4 023,6 грн.

В Украине государственные пенсионные выплаты получают около 10,34 миллиона пенсионеров. Сейчас примерно каждый четвертый из них продолжает работать – это около 2,8 миллиона человек. Средний размер пенсии у работающих пенсионеров составляет примерно 6257 гривен. Для сравнения, средний размер пенсии по стране равен 5851 гривне, что эквивалентно примерно 141 доллару.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинских пенсионеров получит прибавки в 2025 году и сколько выплатят.

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