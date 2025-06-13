Украинцам пересчитают платежки за свет: кому придется заплатить больше

В летний период стоимость электроэнергии для населения останется на прежнем уровне. Однако часть украинцев получит платежки с более высокими суммами.

Причина кроется в том, что некоторые из потребителей применяет электроэнергию для ведения коммерческой деятельности, однако оплачивает ее по тарифам, установленным для населения. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на "Закарпатьеоблэнерго".

На сегодня бытовые потребители платят за электроэнергию 4,32 гривны за киловатт-час. В то время как для предприятий стоимость значительно выше – она варьируется в зависимости от региона и уровня напряжения.

"Бытовой потребитель в случае использования электроэнергии на небытовые нужды обязан немедленно прекратить такое использование и обратиться к оператору системы распределения и поставщику для урегулирования договорных отношений согласно соответствующему тарифу и цене", – отмечает облэнерго.

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Следует понимать, что к небытовой деятельности, в частности, относятся:

майнинг криптовалюты;

работа дата-центров;

другие платные услуги, например зеленый туризм.

В случае, если во время проверки выяснится, что потребитель использует электроэнергию для коммерческих целей, но оплачивает ее по тарифу для населения, к нему будут применены соответствующие штрафные меры:

применение тарифа для коммерческих потребителей;

перерасчет всех счетов за последние шесть месяцев с учетом коммерческой стоимости электроэнергии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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