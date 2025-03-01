Украинцам предлагают зарплату более 40 тысяч за работу из дома: кого ищут

Удаленная работа становится все более популярной в Украине благодаря возможности зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить более 40 тысяч. грн своим сотрудникам.

К примеру, гостиничная управляющая компания ищет менеджера по туризму с оплатой от 50 000 до 60 000 грн. Основные обязанности включают в себя продажу по входящим обращениям покупателей через звонки и сообщения в Instagram и Facebook. Требования: опыт продаж туристических услуг, в том числе по телефону, от 2 лет.

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Другая компания, продающая товары для красоты и здоровья, ищет менеджера по продажам с оплатой от 20000 до 50000 грн. Требования: хорошие коммуникативные навыки и наличие ноутбука или ПК, наушников с гарнитурой и проводного интернета.

Рекламная компания предлагает позицию менеджера по работе с клиентами с оплатой от 15 000 до 45 000 грн в зависимости от количества привлеченных клиентов.

Ранее мы говорили, что украинцам предлагают работу с очень выгодными условиями.

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