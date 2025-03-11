Украинцам рассказали, как получить компенсацию за завышенные суммы в платежках за коммуналку

Иногда граждане Украины могут столкнуться с ошибочными начислениями за коммунальные услуги, что может значительно сказаться на финансовом состоянии их семей. Госпродпотребслужба тщательно контролирует работу компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и внедряет меры для защиты прав потребителей.

На официальном сайте Госпродпотребслужбы разъяснили, кто имеет право получить возмещение за переплаченные коммунальные услуги и как правильно оформить соответствующее обращение. Об этом пишет сайт "НовостиLIVE".

Кто имеет право на возмещение переплат

В ходе проверок, проведенных в 2024 году, были зафиксированы многочисленные нарушения, общая сумма которых достигла миллионов гривен. Это привело к наложению штрафных санкций на поставщиков, выдаче обязательных предписаний и возврату средств потребителям. В итоге:

наложили штрафные санкции на общую сумму 3,18 млн. грн.;

предотвратили неправомерное увеличение платежей на 1,3 млн грн;

124 чиновника привлечены к ответственности, они уплатили штрафов на 236 тыс. грн.

Кроме того, потребителям было возмещено более 1,6 млн. грн. за неправомерно начисленные платежи.

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Как подать обращение для пересчета

В случае выявления подозрительных начислений в квитанциях потребители могут подать обращение в Госпродпотребслужбу одним из следующих способов:

Электронная почта: econsumer-info@dpss.gov.ua. Онлайн: заполнив форму на официальном сайте. Почтовый адрес: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001.

Только в 2024 году специалисты вынесли 94 предписания по устранению нарушений, что способствовало приведению тарифов в соответствие с законодательством. В итоге в бюджет было направлено 3,4 млн грн.

Таким образом, потребители, которые тщательно проверяют свои квитанции и быстро реагируют, имеют вполне реальную возможность вернуть средства за незаконно начисленные коммунальные платежи. В Госпродпотребслужбе подчеркивают важность сообщения о нарушениях и призывают не бояться отстаивать свои права.

Напомним, ранее мы рассказывали, как долго следует хранить квитанции за коммуналку во избежание двойной оплаты.

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