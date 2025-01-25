Украинцам рассказали, почему покупка автомобиля 'по техпаспорту' может обернуться немалыми проблемами

Процедура переоформления автомобилей в Украине является достаточно простой, однако многие водители продолжают покупать машины "по техпаспорту". В таких ситуациях транспортное средство вместе с соответствующими документами просто передается новому владельцу за оговоренную сумму.

Иногда для пользования автомобилем оформляют генеральную доверенность, однако во многих случаях не делают даже этого. Опытный адвокат Марьян Сащук объяснил, почему заключение таких сделок может вылиться в значительные проблемы. Об этом пишет UAportal со ссылкой на Avtomob.

Эксперт по праву обратил внимание на ключевой аспект: передача свидетельства о регистрации транспортного средства другому лицу не влияет на изменение права собственности. С юридической точки зрения автомобиль остается в собственности предыдущего владельца.

Читайте также: Езда без "автогражданки": какой штраф грозит украинским водителям в 2025 году

Если тот вдруг решит вернуть авто, ему достаточно обратиться в полицию, и новый пользователь вынужден будет отдать транспортное средство. В такой ситуации вернуть потраченные деньги будет чрезвычайно сложно, как и доказать сам факт заключения сделки.

Также Марьян Сащук подчеркнул, что покупка автомобиля "по техпаспорту" может обернуться потерей транспортного средства из-за правовых проблем предыдущего владельца. Автомобиль может быть арестован из-за долгов старого хозяина или даже объявлен в розыск. Кроме того, в случае смерти официального владельца право на его имущество, в частности автомобиль, переходит к наследникам.

Напомним, некоторые украинцы в 2025 году должны заплатить налог за свой автомобиль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!