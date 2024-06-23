Украинцев могут оштрафовать на 17 тыс. грн за отсутствие одного документа: можно ли восстановить и как это сделать

С 18 мая мужчинам в Украине обязательно нужно иметь при себе военный билет или временное удостоверение военнообязанного. В противном случае им грозит штраф в размере от 17000 до 25500 гривен.

В случае потери военного билета штраф будет составлять от 510 до 1700 гривен в зависимости от количества нарушений. Команда UAportal рассказывает, какие санкции предусмотрены за потерю военного билета и возможно ли его возобновить.

Согласно части 6 статьи 22 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работников ТЦК, полиции или пограничной службы. Отсутствие этого документа считается нарушением, за которое может быть наложено административное наказание.

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Адвокат Роман Симутин объяснил, что отсутствие военно-учетного документа может привести к начислению штрафа согласно части 2 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размер штрафа за это нарушение колеблется от 17000 до 25500 гривен.

В случае обнаружения полицейским, гражданину ранее вручавшим повестку, а он не явился в ТЦК или обнаружено иное нарушение правил военного учета, он имеет право задержать личность и доставить в ТЦК. Там руководитель ТЦК вынесет постановление о привлечении к административной ответственности по статье 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Владелец военного билета обязан хранить документ должным образом. В случае его утраты или повреждения в условиях военного положения предусмотрено наложение штрафа по статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф за первый случай составляет от 30 до 50 тысяч рублей (от 510 до 850 гривен), за повторное нарушение - от 50 до 100 тысяч рублей (от 850 до 1700 гривен).

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Военный билет может быть восстановлен в случае потери, кражи, повреждения, уничтожения в результате стихийного бедствия, непригодности для дальнейшего использования или изменения личных данных. Для возобновления военного билета необходимо обратиться к командиру или руководителю ТЦК и СП.

Роман Симутин рекомендует мужчинам всегда иметь при себе военно-учетный документ, поскольку его отсутствие может привести к значительным штрафам или другим проблемам с правоохранительными органами. Своевременная сохранность и обновление военного билета поможет избежать неприятностей.

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