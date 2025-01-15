Украинцев предупредили о новой идентификации: кто должен ее пройти

Пенсионеры и внутренне перемещенные лица, которые получили соответствующий статус до 24 февраля 2022 года, должны проходить процедуру идентификации. При отсутствии такой идентификации выплата пенсий временно прекращается.

Процедура идентификации необходима для подтверждения, что пенсия выплачивается именно тому лицу, на имя которого она назначена. Об этом рассказывает команда UAportal со ссылкой на ПФУ.

Пенсионеры со статусом ВПЛ, которые должны были пройти проверку до 31 марта 2024 года, но не сделали этого, могли встретиться с временным прекращением пенсионных выплат.

Для восстановления пенсии необходимо пройти идентификацию любым удобным способом. После этого будут восстановлены все приостановленные выплаты, включая сумму, которая не была начислена из-за отсутствия проверки.

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Как пройти идентификацию

Пенсионеры имеют возможность выбрать удобный для себя метод прохождения идентификации:

Личный визит : нужно посетить отделение "Ощадбанка" или сервисный центр Пенсионного фонда Украины, с паспортом гражданина Украины.

: нужно посетить отделение "Ощадбанка" или сервисный центр Пенсионного фонда Украины, с паспортом гражданина Украины. Онлайн через вебпортал : можно воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины, подписав заявление с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.

: можно воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины, подписав заявление с помощью квалифицированной электронной подписи Дія. Підпис (Дія ID).

Видеосвязь : можно пройти идентификацию через видеоконференцию в территориальном органе Пенсионного фонда.

: можно пройти идентификацию через видеоконференцию в территориальном органе Пенсионного фонда. Находясь за границей: если вы находитесь за пределами Украины, обратитесь в дипломатическое учреждение Украины. После получения подтверждения факта вашего проживания там, отправьте документ вместе с заявлением на возобновление выплат по почте в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине скоро проведут масштабное повышение всех пенсий.

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