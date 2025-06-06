Украинцев предупредили о подорожании мяса: каких цен ожидать

Сейчас в Украине наблюдается стабильный уровень цен на курятину: филе продается за 139-165 грн/кг, бедро – за 99-122 грн/кг, а тушка – за 89-110 грн/кг. Такая ситуация обусловлена достаточным предложением продукции. В то же время удешевление не прогнозируется из-за высоких затрат на производство. Дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от объемов экспорта, стоимости кормов и общего экономического положения.

Об этом в комментарии "Фокус" сообщил исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко. Несмотря на экономическую нестабильность и повышение затрат на производство, рынок куриного мяса в Украине на данный момент сохраняет относительную стабильность.

Согласно информации Госстата, в январе-апреле 2025 года в Украине на убой было реализовано 458,1 тыс. тонн мяса птицы – почти на уровне аналогичного периода 2024 года, когда этот показатель составлял 460,2 тыс. тонн. Это свидетельствует о стабильности объемов производства, что помогает избегать дефицита курятины на внутреннем рынке.

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Вместе с тем, как отметил Сергей Карпенко, производители работают в крайне сложных условиях. Цены на мясо птицы остаются под давлением из-за роста затрат на энергоресурсы, корма и логистику. Несмотря на отсутствие существенного роста стоимости продукции, предпосылок для ее удешевления пока также нет. По словам Карпенко, дальнейшая ситуация будет зависеть от объемов экспорта и сезонного предложения со стороны домохозяйств, которое обычно растет в летний период.

Экспорт остается чрезвычайно важным фактором, поскольку активные поставки мяса птицы за границу позволяет удерживать ценовое равновесие на внутреннем рынке. В то же время ситуация осложняется – геополитические обстоятельства, логистические риски и внутренний спрос заставляют экспертов быть очень осторожными с прогнозами. К тому же неопределенность относительно дальнейшего развития военных событий существенно влияет на производственные планы отрасли.

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