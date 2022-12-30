Украинцев призвали избавляться от ламп накаливания: какая альтернатива

С 1 января 2023 года в Украине стартует акция, призванная поощрить украинцев экономить электроэнергию. Граждане смогут бесплатно обменять старые лампы накаливания на экономичные LED-лампочки.

Планируется заменить около 50 млн старых лампочек. Один украинец может получить 5 светодиодных ламп.

Информационный портал "Жилье" сообщил о преимуществах и недостатках различных типов ламп, чтобы было понятно, действительно ли замена осветительных устройств поможет экономить электричество.

Мощность лампочек измеряется в Ватах (Вт), а световой поток в Люменах (Lm) – чем больше цифра, тем лампочка будет ярче светить. Температура цвета света измеряется в Кельвинах (К), а яркость (или сила цвета) измеряется в Канделах (cd).

Чтобы определить коэффициент полезного действия лампочки, нужно определить отношение светового потока к мощности (Lm/Вт).

Отмечается, что лампы накаливания имеют следующие недостатки:

поглощают много электроэнергии,

работают максимум до тысячи часов,

при частом включении/выключении чаще перегорают.

Издание выяснило, что LED-лампы могут работать в пять раз дольше ламп накаливания. Также они экономят до 80% энергии.

"При немалой стоимости люминесцентных ламп (ЛЛ) и LED за время их работы (от 6-12 тыс. часов и до 50 тыс. часов) можно сэкономить 165-1314 грн. И это на одной лампе", — говорится в сообщении.

Качество освещения ламп накаливания также уступает светодиодным лампам, поскольку они имеют низкий световой поток: эффективность светоотдачи лампы накаливания мощностью 40 Вт составляет 10,5 Lm/W. Светодиодная лампа мощностью 5 Вт будет светить в шесть раз ярче.

Что лучше: светодиодные (LED) или люминесцентные лампы (ЛЛ)?

Люминесцентные лампы содержат ртуть, LED-лампы нет. При правильном использовании и стабильном токе светодиодные лампы могут работать почти 7 лет, а люминесцентные – два.

Стоимость этих ламп тоже разная. За люминесцентные придется заплатить 25-40 грн, светодиодные будут стоить от 80 до 250 грн.

Световой поток этих ламп со временем снижается: люминесцентные могут потерять 15-37% Lm, LED – до 20%, однако светодиодные лампы до конца срока работы не теряют цветовую температуру. К тому же, светодиодные лампы нагреваются меньше, чем люминесцентные.

Еще одно преимущество LED-ламп – устойчивость к низким температурам.

Специалисты определили следующие преимущества LED-ламп:

Низкое энергопотребление.

Долгое время эксплуатации.

Высокий ресурс устойчивости.

Чистота и разнообразие цветов.

Направленность излучения.

Возможно регулировать интенсивность освещения.

Низкое рабочее напряжение.

Низкие затраты на эксплуатацию освещаемых устройств.

Экологическая и противопожарная сохранность.

Свет этих ламп не утомляет глаза из-за отсутствия мерцания.

Отсутствует необходимость специальной утилизации.

Отсутствует эффект стробоскопа.

Работают при низких температурах.

Имеют разные варианты мощности.

Максимальный световой поток достигается сразу после включения.

Высокий уровень цветопередачи.

Какие недостатки светодиодных ламп:

Световой поток, указанный на упаковке, не всегда соответствует реальной светоотдаче и со временем снижается. Высокая цена.

Напомним, о программе бесплатного обмена устаревших ламп накаливания на новые светодиодные стало известно недавно. Таким образом власти будут пытаться сократить нагрузку на электросистему.

Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, часть средств на закупку лампочек профинансирует Евросоюз.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!