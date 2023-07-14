Украинцы будут праздновать Рождество в декабре: решение Рады

Верховная Рада изменила даты празднования трех государственных праздников. За это решение проголосовал 241 народный депутат.

Согласно решению народных депутатов, теперь в Украине Рождество будет праздноваться 25 декабря. Также парламент отменил выходной, установленный на 7 января

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День защитников и защитниц Украины отметим 1 октября, а День Украинской Государственности - 15 июля.

Все новшества начнут действовать с 1 сентября. Потому День Украинской Государственности в этом году еще будут праздновать 28 июля.

Что произойдет с религиозными праздниками:

Церковные праздники изменят даты с 1 сентября 2023 года. Согласно новому церковному календарю, в 2023 году праздники приходятся на следующие даты:

Вознесение Господне 2023 – 25 мая (дата не меняется).

Троица 2023 – 4 июня (дата не меняется).

Рождество Иоанна Крестителя 2023 (Иоанна Купала) – 24 июня (вместо 7 июля).

Апостолов Петра и Павла 2023 – 12 июля (вместо 29 июня).

Пророка Ильи 2023 – 20 июля (вместо 2 августа).

Маковея (Медовый Спас) – 1 августа (вместо 14 августа).

Преображение Господне 2023 – 6 августа (вместо 19 августа).

Успение Пресвятой Богородицы 2023 – 15 августа (вместо 28 августа).

Рождество Пресвятой Богородицы 2023 – 8 сентября (вместо 21 сентября).

Воздвижение Креста Господня 2023 – 14 сентября (вместо 27 сентября).

Покров Пресвятой Богородицы 2023 – 1 октября (вместо 14 октября).

Архистратига Михаила 2023 – 8 ноября (вместо 21 ноября).

Введение в храм Пресвятой Богородицы 2023 – 21 ноября (вместо 4 декабря).

Андрея Первозванного 2023 – 21 ноября (вместо 4 декабря).

День святого Николая 2023 – 6 декабря (вместо 19 декабря).

Рождество Христово 2023 – 25 декабря (вместо 7 января).

Собор Пресвятой Богородицы 2023 – 26 декабря (вместо 8 января).

Щедрый вечер, день святой Маланки 2023 – 31 декабря (вместо 13 января).

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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