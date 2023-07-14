Українці святкуватимуть Різдво у грудні: рішення Ради

Верховна Рада змінила дати святкування для трьох державних свят. За це рішення проголосував 241 народний депутат України.

Відповідно до рішення народних депутатів, відтепер в Україні Різдво святкуватиметься 25 грудня. Також парламент скасував вихідний, що був встановлений на 7 січня

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День захисників і захисниць України відзначатимемо 1 жовтня, а День Української Державності — 15 липня.

Всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня. Тому День Української Державності цього року ще святкуватимуть 28 липня.

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Що станеться з релігійними святами:

Церковні свята змінять свої дати з 1 вересня 2023 року. Згідно з новим церковним календарем, у 2023 році свята припадають на наступні дати:

Вознесіння Господнє 2023 – 25 травня (дата не змінюється).

Трійця 2023 – 4 червня (дата не змінюється).

Різдво Іоанна Хрестителя 2023 (Івана Купала) – 24 червня (замість 7 липня).

Апостолів Петра та Павла 2023 – 12 липня (замість 29 червня).

Пророка Іллі 2023 – 20 липня (замість 2 серпня).

Маковея (Медовий Спас) – 1 серпня (замість 14 серпня).

Преображення Господнє 2023 – 6 серпня (замість 19 серпня).

Успіння Пресвятої Богородиці 2023 – 15 серпня (замість 28 серпня).

Різдво Пресвятої Богородиці 2023 – 8 вересня (замість 21 вересня).

Воздвиження Хреста Господнього 2023 – 14 вересня (замість 27 вересня).

Покров Пресвятої Богородиці 2023 – 1 жовтня (замість 14 жовтня).

Архістратига Михайла 2023 – 8 листопада (замість 21 листопада).

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2023 - 21 листопада (замість 4 грудня).

Андрія Первозванного 2023 – 21 листопада (замість 4 грудня).

День святого Миколая 2023 – 6 грудня (замість 19 грудня).

Різдво Христове 2023 – 25 грудня (замість 7 січня).

Собор Пресвятої Богородиці 2023 – 26 грудня (замість 8 січня).

Щедрий вечір, день святої Маланки 2023 – 31 грудня (замість 13 січня).

Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.

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