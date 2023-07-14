Украинцы будут праздновать Рождество в декабре: решение Рады
Верховная Рада изменила даты празднования трех государственных праздников. За это решение проголосовал 241 народный депутат.
Согласно решению народных депутатов, теперь в Украине Рождество будет праздноваться 25 декабря. Также парламент отменил выходной, установленный на 7 января
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День защитников и защитниц Украины отметим 1 октября, а День Украинской Государственности - 15 июля.
Все новшества начнут действовать с 1 сентября. Потому День Украинской Государственности в этом году еще будут праздновать 28 июля.
Что произойдет с религиозными праздниками:
Церковные праздники изменят даты с 1 сентября 2023 года. Согласно новому церковному календарю, в 2023 году праздники приходятся на следующие даты:
- Вознесение Господне 2023 – 25 мая (дата не меняется).
- Троица 2023 – 4 июня (дата не меняется).
- Рождество Иоанна Крестителя 2023 (Иоанна Купала) – 24 июня (вместо 7 июля).
- Апостолов Петра и Павла 2023 – 12 июля (вместо 29 июня).
- Пророка Ильи 2023 – 20 июля (вместо 2 августа).
- Маковея (Медовый Спас) – 1 августа (вместо 14 августа).
- Преображение Господне 2023 – 6 августа (вместо 19 августа).
- Успение Пресвятой Богородицы 2023 – 15 августа (вместо 28 августа).
- Рождество Пресвятой Богородицы 2023 – 8 сентября (вместо 21 сентября).
- Воздвижение Креста Господня 2023 – 14 сентября (вместо 27 сентября).
- Покров Пресвятой Богородицы 2023 – 1 октября (вместо 14 октября).
- Архистратига Михаила 2023 – 8 ноября (вместо 21 ноября).
- Введение в храм Пресвятой Богородицы 2023 – 21 ноября (вместо 4 декабря).
- Андрея Первозванного 2023 – 21 ноября (вместо 4 декабря).
- День святого Николая 2023 – 6 декабря (вместо 19 декабря).
- Рождество Христово 2023 – 25 декабря (вместо 7 января).
- Собор Пресвятой Богородицы 2023 – 26 декабря (вместо 8 января).
- Щедрый вечер, день святой Маланки 2023 – 31 декабря (вместо 13 января).
Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.
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