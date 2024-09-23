Украинцы могут получить до 3000 гривен на оплату за газ: подробности

Компания "Нефтегаз", которая обеспечивает газоснабжением 98% украинских потребителей, объявила о новой возможности уменьшить расходы на газ.

Как сообщили в пресс-службе Нафтогаза, компания присоединилась к программе "Национальный кэшбек". Это позволит получать до 3000 гривен на оплату газа.

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Участники программы смогут получить 10% кэшбека при покупке товаров украинских производителей, являющихся частью программы. Максимальная сумма кэшбека – 3000 гривен в месяц.

Кешбек на оплату коммуналки. Источник: facebook.com/NaftogazGasSupply Кешбек на оплату коммуналки. Источник: facebook.com/NaftogazGasSupply

Кешбек на оплату коммуналки. Источник: facebook.com/NaftogazGasSupply Кешбек на оплату коммуналки. Источник: facebook.com/NaftogazGasSupply

Кешбек на оплату коммуналки. Источник: facebook.com/NaftogazGasSupply Кешбек на оплату коммуналки. Источник: facebook.com/NaftogazGasSupply

Вырученные средства будут зачисляться на специальную карточку, которую можно использовать для оплаты коммунальных услуг, медицинских услуг и других покупок.

К программе уже присоединились такие крупные банки, как Сбербанк и Приватбанк, где можно открыть карту для получения кэшбека.

Напомним, ранее мы говорили, какая категория украинцев останется без субсидии на оплату ЖКУ в сентябре.

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