Украинцы могут получить готовый паспорт, если подразделение ГМС прекратило работу: как это сделать

В Украине из-за временной оккупации и боевых действий некоторые подразделения Государственной миграционной службы прекратили свою работу. Однако граждане могут завершить процедуру получения паспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции в Telegram. Завершить процедуру можно, если раньше в это подразделение граждане подали заявление для оформления документа.

В настоящее время в Украине некоторые подразделения Государственной миграционной службы прекратили работу в связи с временной оккупацией или боевыми действиями. Поэтому возникает вопрос, как гражданам завершить процедуру получения паспорта, если они подали в такое подразделение заявление для оформления документа. По этому поводу в ГМС дают разъяснения как гражданам, находящимся в Украине, так и тем, кто сейчас за границей, говорилось в сообщении.

Таким образом, для завершения получения паспорта в подразделении ГМС, которое прекратило свою работу, требуется:

если украинец находится на территории государства: лично обратиться в любой территориальный орган/подразделение работающего ГМС и подать соответствующее письменное заявление;

если украинец находится за границей: лично обратиться с письменным заявлением в представительство ГП "Документ", расположенные за границей.

После рассмотрения такого заявления заявление-анкета, поданное для оформления паспорта, будет передано в другое подразделение ГМС, которое продолжает свою работу. Также во втором случае после завершения процедуры изготовленный паспорт передадут в ГП "Документ", в которое лицо подал соответствующее заявление.

Напомним, загранпаспорта, в которых имя и фамилия будут записаны не так, как в ID-карте, будут считаться недействительными. Если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным.

Также правительство разрешило украинцам пересылать паспорт по почте. Ранее по почте было разрешено пересылать только загранпаспорта граждан Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !