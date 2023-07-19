Українці можуть отримати готовий паспорт, якщо підрозділ ДМС припинив роботу: як це зробити

В Україні через тимчасову окупацію та бойові дії деякі підрозділи Державної міграційної служби припинили свою роботу. Проте громадяни можуть завершити процедуру з отримання паспорта.

Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції в Telegram. Зазначили, що завершити процедуру можна, якщо раніше до цього підрозділу громадяни подали заяву для оформлення документа.

Наразі в Україні деякі підрозділи Державної міграційної служби припинили роботу у зв’язку з тимчасовою окупацією чи бойовими діями. Тож постає питання, як громадянам завершити процедуру отримання паспорта, якщо вони раніше подали до такого підрозділу заяву для оформлення документа. З цього приводу у ДМС надають роз’яснення як для громадян, які перебувають в Україні, так і для тих, хто нині за кордоном, йшлося в повідомленні.

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Таким чином для завершення отримання паспорта в підрозділі ДМС, що припинив свою роботу, потрібно:

якщо українець перебуває на території держави: особисто звернутися до будь-якого територіального органу/підрозділу ДМС, що працює, та подати відповідну письмову заяву;

якщо українець перебуває за кордоном: особисто звернутися із письмовою заявою до представництва ДП "Документ", які розташовані за кордоном.

Після розгляду такої заяви заява-анкета, що була подана для оформлення паспорта, буде передана до іншого підрозділу ДМС, який продовжує свою роботу. Також у другому випадку після завершення процедури, виготовлений паспорт передадуть до ДП "Документ", до якого особа подала відповідну заяву.

Нагадаємо, закордонні паспорти, в яких ім'я та прізвище будуть записані не так, як в ID-картці, вважатимуться недійсними. Якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.

Також уряд дозволив українцям пересилати паспорт поштою. Раніше поштою було дозволено пересилати лише закордонні паспорти громадян України.

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