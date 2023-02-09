Украинцы могут потерять часть пенсии при оформлении выплат: как сделать, чтобы этого не произошло

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, могут подать заявление на оформление пенсионных выплат онлайн. Для этого можно воспользоваться веб-порталом Пенсионного фонда.

Для представления обращения о назначении пенсии в режиме онлайн необходимо войти на портал электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или через систему электронной идентификации GOV ID. Затем нужно в личном кабинете выбрать раздел "Заявление на назначение пенсии".

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Вам нужно будет заполнить предложенную анкету и прикрепить к заявлению на назначение выплат сканированные копии необходимых документов и указать вид желаемого формата пенсионного удостоверения.

В том же личном кабинете будет отображаться информация о состоянии рассмотрения вашей заявки и о решении о назначении пенсии.

Однако учтите, что иногда подавать заявление на назначение пенсии по возрасту невыгодно. В частности, если подать заявление на назначение пенсии раньше хотя бы на месяц до достижения пенсионного возраста, вам могут назначить меньшую сумму.

Как пишет издание "На пенсии", что пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение по назначению состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Отмечается, что день обращения за назначением пенсии считается день принятия органом, назначающим пенсию, соответствующего заявления. Если заявление о назначении пенсии подается через портал ПФУ, то днем обращения за назначением пенсии считается дата регистрации на портале заявления вместе со сканированными копиями документов.

"Обратиться за назначением пенсии можно в любое время после возникновения права на пенсию, но не раньше, чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Для назначения пенсии по возрасту применяется средняя заработная плата в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии Поэтому, если обращение на назначение пенсии было подано в декабре, а пенсия назначается с января, то для исчисления размера пенсии учитывают среднюю заработную плату за 2019-2021 годы, то есть за три года, предшествующие году обращения за ее назначением", — объясняет издание.

Будущие пенсионеры должны учесть, что если бы заявление было подано в январе 2023 года, тогда для его исчисления была учтена уже новая и высокая средняя заработная плата за 2020-2022 годы. "Поэтому при оформлении пенсии обязательно обращайте внимание на эти нюансы, а также не затягивайте с подачей заявления. Иначе пенсионные выплаты начнете получать позже. Речь идет о трех месяцах после достижения 60 лет. Если вы не успеете подать заявление в этот срок, то пенсию назначат позже", – добавляется в публикации.

Напомним, в марте 2023 года в Украине планируют провести очередную индексацию пенсионных выплат. У некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в нашем материале.

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