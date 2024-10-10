Украинцы наблюдают северное сияние: удивительное явление повлекли за собой мощные магнитные бури (фото)

Вечером 10 октября 2024 года страницы стали свидетелями редкого и невероятно красивого природного явления – северного сияния. Это явление обычно наблюдается в полярных регионах, но возникло над многими областями Украины.

Причиной столь необычного явления стали мощные магнитные бури, возникшие вследствие активности Солнца. Заряженные частицы солнечного ветра, взаимодействуя с магнитным полем Земли, создают в верхних слоях атмосферы яркие свечения, которые мы видим как сияние.

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Северное сияние над Украиной – это довольно редкое явление, поскольку наша страна находится далеко от геомагнитных полюсов Земли. Однако во время особо сильных магнитных бурь, такие как произошедшая недавно полярные сияния могут наблюдаться и в средних широтах.

Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1 Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1

Северное сияние в небе над Украиной. Источник: Суспільне Суми Северное сияние в небе над Украиной. Источник: Суспільне Суми

Северное сияние в небе над Украиной. Источник: ТГ-канал ''Типичный Донецк'' Северное сияние в небе над Украиной. Источник: ТГ-канал ''Типичный Донецк''

Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1 Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1

Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1 Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1

Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1 Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1

Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1 Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1

Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1 Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1

Многие украинцы делились в социальных сетях фотографиями и видеороликами этого удивительного природного явления. Яркие полосы зеленого, розового и фиолетового цвета, переливающиеся на ночном небе, поражают своей красотой.

Что такое северное сияние?

Северное сияние (аврора бореалис) – это свечение верхних слоев атмосферы, преимущественно в полярных регионах, создающее впечатление удивительных небесных танцев.

Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1 Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1

Как возникает северное сияние?

Все начинается на Солнце, где постоянно происходят взрывы и выбросы заряженных частиц. Эти частицы, двигаясь в космосе, образуют так называемый солнечный ветер. Когда солнечный ветер достигает Земли, он взаимодействует с ее магнитным полем. Заряженные частицы устремляются к магнитным полюсам планеты. Попадая в атмосферу Земли, заряженные частицы сталкиваются с атомами кислорода и азота. Во время этих столкновений атомы возбуждаются и излучают свет. Именно это свечение мы видим как северное сияние.

Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1 Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kievreal1

Почему северное сияние имеет разные цвета?

Цвет северного сияния зависит от того, с какими атомами взаимодействуют заряженные частицы:

Зеленый цвет возникает при взаимодействии с атомами кислорода на высоте около 100 км.

Красный цвет также возникает при взаимодействии с атомами кислорода, но на большей высоте.

Фиолетовый и синий цвета: появляются при взаимодействии с азотом.

Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kharkivlife Северное сияние в небе над Украиной. Источник: t.me/kharkivlife

Напомним, последний раз украинцы наблюдали северное сияние в ночь на 13 августа 2024 года.

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