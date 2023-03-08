Украину будут 'раскачивать': астролог назвала самые опасные дни в марте и указала на угрозы

Украину ждет непростой период в марте 2023 года, страна может столкнуться с рядом вызовов и оказаться под сильным негативным воздействием со стороны. В это время важно не вестись на провокации и сохранять спокойствие.

Об этом заявила астролог Анна Вергелес. По ее словам, самый сложный период украинцы будут переживать с 13 по 22 марта.

"Это с одной стороны Нептун, когда все неопределено, непонятно, очень много вопросов. Кстати, очень много сейчас проблем будет именно в информационном пространстве. Будет много дезинформации, попыток "раскачать" людей, много двояких заявлений от политиков. Это не только в нашей стране, но и на международном уровне", – отметила она.

Вергелес подчеркнула, что украинцам нужно тщательно проверять информацию и не вестись на "вбросы", которые могут появиться в информационном пространстве.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.