Украшение грядки: когда и как сеять бархатцы на рассаду

Бархатцы – довольно популярные цветы среди украинских дачников. Кроме привлекательного внешнего вида они достаточно неприхотливы.

Эти цветы можно выращивать как в саду, так и на балконе. У ярых дачников есть свои советы и секреты относительно правильного выращивания бархатцев.

Обычно эти цветы сажают в конце марта или начале апреля. Сеять бархатцы можно прямо в грунт.

Впрочем, в более северных регионах следует сначала посеять семена на рассаду. Это поможет увеличить сроки цветения.

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Для посева бархатцев дачники часто пользуются лунным календарем. В 2023 году благоприятными датами являются:

март – 25, 28-30;

апрель – 2-4, 21-22, 25-26, 30;

май – 1, 22-24, 27-29.

Для посева бархатцев в открытый грунт нужно сделать лунки до 5 см с расстоянием около 30 см между ними. Затем засеваются семена и присыпаются землей.

Всходы цветов необходимо прореживать, оставляя между растениями 10 см. Маленькие бутоны распускаются уже через несколько месяцев.

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Эти цветы растут даже на бедных почвах, достаточно только своевременных поливов. Многие садоводы на своих клумбах высаживают не один сорт бархатцев, а несколько, чтобы они образовывали ярусы.

На рассаду бархатцы сеют в начале апреля. При этом рекомендуется сделать смесь из торфа, земли, компоста и немного песка.

После того как сходит первая лестница, ящики можно выставить на солнце. До того как появятся листья, цветы не нужно часто поливать.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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