Украшенная 30 тысячами камней певица Doja Cat ошеломила своим образом на модном показе во Франции (фото и видео)

Во Франции стартовал Paris Fashion Week Show. Звездой модного показа стала американская певица Doja Cat, которая пришла на запад в красной одежде, расшитой 30 тысячами кристаллов Swarovski.

Для создания образа певицы понадобилось около пяти часов. Как сообщает издание Billboard, все 30 тысяч камешков на певицу крепились вручную.

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Лицо певицы, ее голова, бюст, шея, руки и ноги были покрыты красной краской. К образу она подобрала красное шелковое бюстье, красную юбку и красные лакированные сапоги.

Визажистка Пэт МакГрат, создавшая для Doja Cat этот образ, сообщила в своем Инстаграмме, что певица имела большую выдержку, поскольку ей пришлось почти не двигаться 4 часа 58 минут, чтобы на нее наклеили камни.

"Невероятное терпение Доджи в течение 4 часов и 58 минут, которые понадобились для создания образа, когда ее покрывали более 30 000 нанесенных вручную кристаллов swarovski, вдохновляло. Конечный продукт был волшебным, завораживающим шедевром искрящегося блеска", – добавила она.

Справка: Doja Cat – это сценическое имя американской певицы, реперки Амалы Ратны Зандиле Дламини, родившейся 21 октября 1995 года в Калифорнии. Доджа Кэт стала известна в 2018 году после выхода трека "Mooo!".

Doja Cat также стала известна после создания музыкальных клипов и песен, которые пользуются популярностью в молодежных соцсетях. За свою карьеру она получила множество наград, включая три номинации на премию Грэмми, шесть номинаций на премию Billboard Music Awards, две награды American Music Awards, а также премию MTV Video Music Award за лучшее видео дебютанта (2020).

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