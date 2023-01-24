Прикрашена 30 тисячами камінців співачка Doja Cat приголомшила своїм образом на модному показі у Франції (фото та відео)

У Франції стартував Paris Fashion Week Show. Зіркою модного показу стала американська співачка Doja Cat, яка прийшла на захід у червоному одязі, розшитому 30 тисячами кристалів Swarovski.

Для створення образу співачки знадобилося майже п’ять годин. Як повідомляє видання Billboard, усі 30 тисяч камінців на співачку кріпилися вручну.

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Обличчя співачки, її голова, бюст, шия, руки та ноги були вкриті червоною фарбою. До образу вона підібрала червоне шовкове бюстьє, червону спідницю та червоні лаковані чоботи.

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Візажистка Пет МакГрат, яка створила для Doja Cat цей образ, повідомила у своєму Інстаграмі, що співачка мала неабияку витримку, оскільки їй довелося майже не рухатися 4 години 58 хвилин, аби на неї наклеїли камінці.

"Неймовірне терпіння Доджі протягом 4 годин і 58 хвилин, які знадобилися для створення образу, коли її покривали понад 30 000 нанесених вручну кристалів swarovski, надихало. Кінцевий продукт був чарівним, заворожуючим шедевром іскристого блиску", – додала вона.

Довідково: Doja Cat – це сценічне ім'я американської співачки, реперки Амали Ратни Занділе Дламіні, яка народилася 21 жовтня 1995 року у Каліфорнії. Доджа Кет стала відомою у 2018 році після виходу треку "Mooo!".

Doja Cat також стала відомою після створенням музичних кліпів та пісень, які користуються популярністю у молодіжних соцмережах. За свою кар'єру вона отримала велику кількість нагород, включаючи три номінації на премію Ґреммі, шість номінацій на премію Billboard Music Awards, дві нагороди American Music Awards, а також премію MTV Video Music Award за найкраще відео дебютанта (2020).

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