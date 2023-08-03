Украсят сад и придадут ему сказочный вид: 7 растений, которые привлекают бабочек

Некоторые растения могут привлечь в сад симпатичных бабочек. Они также хищники, которые могут есть вредные насекомые.

Не рекомендуется использовать пестициды, если вы хотите, чтобы бабочки размножались на цветущих или вегетативных растениях, которые вы сажаете. Об этом сообщает Sante Plus.

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Семь растений, привлекающих бабочек

1. Молочай. Эти многолетние растения можно выращивать как в горшках, так и в открытом грунте. Самое главное – они являются источником пищи для бабочек. Поэтому с июня по август ваш сад будет развеваться бабочками.

Молочай

2. Посев орегано – один из лучших способов привлечь бабочек.

Это растение не только улучшит вкус блюд, но и привлечет бабочек в ваш сад. Орегано может легко пережить засуху.

Орегано

3. Сложноцветные – одни из красивейших цветов, привлекающих бабочек.

Сложноцветы входят в список основных растений, привлекающих бабочек. Эти красиво окрашенные садовые цветы – многолетники, которые могут помочь создать красивые цветочные композиции.

Цветы привлекают бабочек

4. Культурный тысячелистник. Это ароматное растение с сильным запахом привлекает бабочек. Вы можете разместить ее на своем балконе или посадить в саду. Цветет летом – с июня по сентябрь. Этот вид может иметь несколько цветов, таких как розовый, фуксия, желтый или белый.

Тысячелистник с белыми цветами

5. Очиток способствует появлению бабочек. Это вечнозеленое растение также является излюбленным приютом для бабочек. Она обладает хорошими соцветиями, высокими цветами, которые хорошо переносят самый сухой климат. Их рекомендуется размещать в каменистой почве.

Очиток с розовыми лепестками

6. Посадка фенхеля позволит вам увидеть красивых бабочек в вашем саду.

Фенхель с зелеными листьями идеально подходит для привлечения бабочек, размножающихся в яркий солнечный день. Его ароматные цветы растут в середине лета и устойчивы к плохой погоде.

Фенхель

7. Перламутровые вечнозеленые растения привлекают бабочек. Характеризуется длительным периодом цветения с лета до осени.

Перламутровые вечнозеленые растения

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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